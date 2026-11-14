Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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14.11.2026 09:41:00
Tesla verkauft Robotaxis für 29.990 Dollar, plus 299 Dollar Gebühr pro Monat. Doch nicht an alle Kunden. Aber es fährt (nur nicht überall)
Es ist Elon Musks neues Lieblingsprojekt: ein selbstfahrendes goldenes Ei. Nun sollen auch Privatkunden das Robotaxi ordern können. Offen ist, ob sie es dann allerdings auch nutzen können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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