Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.04.2026 23:45:00
Tesla verkauft wieder mehr Autos
Im vergangenen Jahr war von Tesla vor allem eins zu hören: Absatzeinbruch. Jetzt legten Umsatz und Gewinn des Autobauers im Vergleich zum Vorjahresquartal wieder deutlich zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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