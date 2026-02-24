Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
24.02.2026 13:01:00
Tesla verklagt kalifornische Behörde wegen Falschwerbe-Urteil zu FSD
Tesla will ein Urteil kippen, das ihm Falschwerbung bei Autopilot und Full-Self-Driving vorwirft. Das Unternehmen hat das Marketing inzwischen geändert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
