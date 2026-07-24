Tesla verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tesla hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,330 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,24 Milliarden USD im Vergleich zu 22,50 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at