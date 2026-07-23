Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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24.07.2026 00:26:54
Tesla verliert 14 Prozent: An der Wall Street geht's abwärts
Der Ölpreis klettert wieder über die 100-Dollar-Marke und die Inflationssorgen sind zurück an der Wall Street. Dazu kommen Befürchtungen, die Tech-Giganten könnten es mit ihren KI-Ausgaben übertreiben. Kurz: Es ist kein guter Tag für US-Aktien.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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