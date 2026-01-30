|
30.01.2026 06:31:29
Tesla veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Tesla stellte am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,660 USD je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 24,90 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,71 Milliarden USD umgesetzt worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,08 USD beziffert, während im Vorjahr 2,04 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 94,83 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 97,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.