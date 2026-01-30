Tesla veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tesla stellte am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,660 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 24,90 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,71 Milliarden USD umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,08 USD beziffert, während im Vorjahr 2,04 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 94,83 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 97,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

