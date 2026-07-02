Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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02.07.2026 08:02:41
Tesla verzeichnet im Juni kräftiges Zulassungsplus in Europa
In Frankreich haben sich die Zulassungen mehr als verdoppelt. Zuvor hatte Tesla Marktanteile an chinesische Konkurrenten verloren und unter dem Ruf seines CEOs Elon Musk gelittenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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