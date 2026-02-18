Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
18.02.2026 06:52:00
Tesla verzichtet nach Drohung auf Werbung für „Autopilot“ in Kalifornien
Nachdem Tesla im wichtigsten US-Markt ein einmonatiger Verkaufsstopp angedroht worden war, hat der Konzern eingelenkt und wirbt nicht mehr für den „Autopilot“.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu Tesla
