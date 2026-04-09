BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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10.04.2026 00:19:00
Tesla vs. BYD: Only 1 Can Make You Rich Over the Next 5 Years
Tesla (NASDAQ: TSLA) wants to be known for more than just electric cars. BYD (OTC: BYDDY) aims to dominate the global electric vehicle (EV) market. Both companies are industry leaders and globally recognized brands. So which company should investors choose over the next five years?Tesla's core EV business is slowing. In 2025, the Elon Musk-run business saw automotive revenue decline 10% year over year. Total deliveries were down 9%. In 2025, BYD dethroned Tesla as the world's top EV seller.BYD sold more than 2.25 million electric vehicles worldwide last year. Tesla is fighting back in early 2026, however, and reclaimed the top spot through the first quarter of 2026. The competition between the two is hotter than ever. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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