WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

27.01.2026 05:13:00

Tesla vs. Meta Platforms: Which AI Growth Stock Is a Better Buy in 2026?

While electric carmaker Tesla (NASDAQ: TSLA) and social media specialist Meta Platforms (NASDAQ: META) are two very different companies that generate revenue from very different sources, both of their futures seem closely tied to AI (artificial intelligence).Interestingly, just a few years ago, the bull case for either stock didn't depend as much on AI as it does today. But both companies are transforming their businesses, with AI at the center. Tesla is expanding its Robotaxi ride-hailing service that depends on advances in AI computing, and Meta Platforms is making a huge bet on AI infrastructure to support both its core business and a more aspirational goal: building a personal superintelligence.But which growth stock is a better bet for investors looking to take advantage of the opportunities in AI? Here is a look at each company and how each one is positioned to benefit from the rise of this powerful computing power.
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

26.01.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
22.01.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Meta Platforms Buy UBS AG
12.12.25 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
Meta Platforms (ex Facebook) 565,60 1,64% Meta Platforms (ex Facebook)

ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

