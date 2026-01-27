Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
27.01.2026 05:13:00
Tesla vs. Meta Platforms: Which AI Growth Stock Is a Better Buy in 2026?
While electric carmaker Tesla (NASDAQ: TSLA) and social media specialist Meta Platforms (NASDAQ: META) are two very different companies that generate revenue from very different sources, both of their futures seem closely tied to AI (artificial intelligence).Interestingly, just a few years ago, the bull case for either stock didn't depend as much on AI as it does today. But both companies are transforming their businesses, with AI at the center. Tesla is expanding its Robotaxi ride-hailing service that depends on advances in AI computing, and Meta Platforms is making a huge bet on AI infrastructure to support both its core business and a more aspirational goal: building a personal superintelligence.But which growth stock is a better bet for investors looking to take advantage of the opportunities in AI? Here is a look at each company and how each one is positioned to benefit from the rise of this powerful computing power.
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|26.01.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
