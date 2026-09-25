NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.09.2026 15:21:00
Tesla vs. Nvidia: Which Physical AI Stock Has the Bigger Robotics Payoff by 2030?
Humanoid robots are starting to look less like science fiction and more like our future co-workers. I'm guilty of having thought that the general-purpose robot trend would come and go, but it's now seemingly here to stay, leaving investors with the task of trying to figure out which companies will benefit the most and putting their money to work accordingly. To me, the bigger question isn't which one is going to build the flashiest humanoid, but which company will supply the toolbox powering the broader robotics industry.
Between Tesla (NASDAQ: TSLA) and Nvidia (NASDAQ: NVDA), I think Nvidia has the cleaner robotics opportunity through 2030. Tesla's vision is bold, but its robot story depends on several moving parts. Nvidia's is simpler: It wants to provide the technology that everyone else builds on, and it also wants to provide the chips.
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