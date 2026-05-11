Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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11.05.2026 03:01:00

Tesla vs. Rivian: Which Is the Better Growth Stock to Buy Now?

Two of the main electric-vehicle stocks haven't had a great start to 2026. Year to date, shares of Tesla (NASDAQ: TSLA) are down about 13%, while Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) is off roughly 24% -- including a sharp drop on Friday after the smaller automaker's first-quarter earnings report. But could sentiment toward these two stocks improve?Now's a good time to look at both stocks, as each company has now delivered fresh first-quarter results. Additionally, with both stocks trading well below where they started the year, this is a good time to figure out which is the better growth stock to buy now.Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.
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