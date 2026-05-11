Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.05.2026 03:01:00
Tesla vs. Rivian: Which Is the Better Growth Stock to Buy Now?
Two of the main electric-vehicle stocks haven't had a great start to 2026. Year to date, shares of Tesla (NASDAQ: TSLA) are down about 13%, while Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) is off roughly 24% -- including a sharp drop on Friday after the smaller automaker's first-quarter earnings report. But could sentiment toward these two stocks improve?Now's a good time to look at both stocks, as each company has now delivered fresh first-quarter results. Additionally, with both stocks trading well below where they started the year, this is a good time to figure out which is the better growth stock to buy now.Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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