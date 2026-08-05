Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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05.08.2026 13:45:00
Tesla vs. Rocket Lab: Which Is the Better Innovation Stock to Own for the Next 10 Years?
Both Tesla (NASDAQ: TSLA) and Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) sell the same thing to investors: a vision of the future. But they are at very different stages, and for a decade-long innovation bet, that difference matters more than the headlines.Tesla is an innovation machine on paper. It builds electric cars, is rolling out robotaxis, is developing the Optimus humanoid robot, and runs a fast-growing energy storage business, all layered on its own AI. The optionality is enormous, and if even one of those moonshots lands, the payoff could be huge.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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03.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|Innovation Inc. Registered Shs
|784,00
|-0,13%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|71,30
|8,19%
|Tesla
|283,70
|2,23%
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