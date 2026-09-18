Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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18.09.2026 08:30:00
Tesla vs SpaceX: Which Is the Better Elon Musk-Backed Stock to Buy?
Elon Musk is one of the most divisive public figures in the world, but one thing is certain: He heads two of the most ambitious companies in the world in Tesla (NASDAQ: TSLA) and Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX). Musk sees both companies eventually changing the world, but for investors, the question is: Which stock looks like the better buy?
In my view, it's Tesla, but let's dip into both.
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Nachrichten zu Tesla
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16.09.26
|Tesla, IBM & Co: Warum die Börsengänge von OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien gefährlich werden könnten (finanzen.at)
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15.09.26
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tesla-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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15.09.26
|SpaceX gewinnt ersten Kunden für Rücktransport aus dem All (Spiegel Online)
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14.09.26
|Tesla-Aktie im Fokus: Roadster soll nun bald kommen (finanzen.at)
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14.09.26
|Tesla plant E-Lkw-Start in Europa für 2027 - Aktie im Minus (dpa-AFX)
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14.09.26
|Öl, Nasdaq 100, DAX, Nvidia, AMD, Marvell, ASML, Infineon - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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14.09.26
|Öl, Nasdaq 100, DAX, Nvidia, AMD, Marvell, ASML, Infineon - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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13.09.26
|Tesla- vs. Alphabet-Aktie: Wer dominiert die Robotaxis? (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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|Tesla
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