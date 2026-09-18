Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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18.09.2026 08:30:00

Tesla vs SpaceX: Which Is the Better Elon Musk-Backed Stock to Buy?

Elon Musk is one of the most divisive public figures in the world, but one thing is certain: He heads two of the most ambitious companies in the world in Tesla (NASDAQ: TSLA) and Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX). Musk sees both companies eventually changing the world, but for investors, the question is: Which stock looks like the better buy?

In my view, it's Tesla, but let's dip into both.

Image source: Official White House photo.

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