Tesla wechselt Finanzchef aus - Taneja jetzt "Master of Coin"

Der bisherige Finanzchef Zachary Kirkhorn werde am Freitag seinen Posten nach vier Jahren niederlegen, teilte Tesla am Montag mit. Nachfolger als "Master of Coin" oder "Herr der Münze", wie das Amt bei Tesla genannt wird, ist der bisherige Chefbuchhalter Vaibhav Taneja (45). Dieser übernehme das Finanzressort zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe. Kirkhorn bleibe bis zum Jahresende bei Tesla, um für einen reibungslosen Übergang zu sorgen. An der US-Börse Nasdaq gaben die Aktien von Tesla rund drei Prozent nach.

Gründe für den Wechsel wurden nicht genannt. Kirkhorn steuerte Tesla aus der Verlustzone und galt als einer der wenigen Manager, der mit dem exzentrischen Unternehmenschef Musk zurechtkam. Der Finanzexperte war sogar als möglicher Nachfolger an der Tesla-Spitze gehandelt worden, weil Musk neben dem E-Auto-Bauer auch die Unternehmen SpaceX, Neuralink und the Boring Company führt und Eigentümer der Kurznachrichtenplattform X ist, die früher Twitter hieß. "Teil dieses Unternehmens zu sein ist eine besondere Erfahrung, und ich bin äußerst stolz auf die Arbeit, die wir seit meinem Einstieg vor über 13 Jahren gemeinsam geleistet haben", sagte Kirkhorn in einem Beitrag auf der Online-Plattform LinkedIn.

Dass Kirkhorn noch bis zum Jahresende bleibe, zeige, dass sein Rücktritt persönliche Gründe haben müsse, sagte Gene Munster, Partner bei Deepwater Asset Management. "Und die persönlichen Gründe liegen wahrscheinlich darin, dass es ziemlich hart ist, mit Elon Musk zusammenzuarbeiten. Und das hat er 13 Jahre lang getan."

