Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
28.12.2025 11:12:00
Tesla-Werksleiter lehnt Tarifvertrag ab - IG Metall wirbt
Die IG Metall kämpft für die Einführung eines Tariflohns beim US-Autobauer Tesla in Grünheide. Die Werksführung lehnt das ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
