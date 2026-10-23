Vie a Aktie

Vie a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EH8G / ISIN: US92671V3042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.10.2026 08:45:00

Tesla's Automotive Revenue Fell 3%, and Energy Generation and Storage Tumbled 16%. Should Investors Still View Tesla as a Car Company?

Defining Tesla (NASDAQ: TSLA) has always been a challenging question for investors.

As an electric-vehicle maker, Tesla has never traded like a typical car company. Legacy automakers like General Motors and Ford tend to trade for single-digit price-to-earnings ratios, even though these companies bring in boatloads of profits most years.

Five years ago, investors seemed assured that electric vehicles would disrupt the whole auto market and that combustion vehicles would be left in the past. However, that hasn't happened, and Tesla's vehicle sales have been basically flat over the last three years. Meanwhile, GM and Ford have pulled back from their own efforts in EVs.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CAR Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu CAR Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesla 332,85 -1,10% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen