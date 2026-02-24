|
Tesla's Optimus Robot Could Reach Human-Level Proficiency in 2026 -- Time to Buy?
For much of its history, Tesla (NASDAQ: TSLA) was known for its lineup of electric vehicles (EV) and energy storage products. But over the last several years, CEO Elon Musk has been sharing his vision to transform the company from a pioneer of the sustainable energy movement into a technology-enabled services business driven by artificial intelligence (AI).At the forefront of this mission is Tesla's humanoid robot, Optimus. Musk is so serious about Optimus' potential that he's made the executive decision to scale down production of the models S and X vehicles and repurpose Tesla's Fremont factory into a manufacturing center for Optimus.Let's explore what's at stake with Optimus in 2026. With Tesla essentially mortgaging its future on next-generation services, is now the time to buy the stock before AI fuels its next parabolic run?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
