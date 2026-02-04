|
04.02.2026 10:25:00
Tesla's Optimus Robot Could Reach Human-Level Proficiency in 2026. Is It Time to Buy?
Tesla (NASDAQ: TSLA) has long been a polarizing company and stock, but there's no denying that CEO Elon Musk's boldness has produced life-changing investment returns over the years. Now, the company is gearing up for its boldest move yet.Tesla is transitioning from traditional electric vehicles to autonomous vehicles and humanoid robotics. Elon Musk has firmly stated his belief that Tesla's Optimus robot is the company's future.Tesla continues to showcase Optimus and its growing capabilities, and another company is already training humanoid robots in factories to perform labor. At this rate, Tesla's Optimus may be useful for some real-world applications as soon as this year. Of course, that's speculation right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.