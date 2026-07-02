Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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02.07.2026 21:03:20
Tesla's Q2 Delivery Report Just Landed. Here Are 3 Key Takeaways for Investors.
After two years of sagging vehicle sales, Tesla (NASDAQ:TSLA) is having a much better 2026. The electric vehicle company posted record second-quarter sales numbers on Thursday, with vehicle deliveries jumping 25% from a year ago. Thursday’s sales report topped analysts’ expectations and may help the company build momentum ahead of its second-quarter earnings report on July 22. Let’s look at three takeaways that investors should be considering as they parse Tesla’s quarterly production and delivery report and look ahead to quarterly earnings.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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