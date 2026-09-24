Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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24.09.2026 19:36:00
Tesla's Q3 Sales Report Comes Out Oct. 2. Here Are 2 Surprises It Might Reveal.
Tesla (NASDAQ: TSLA) is expected to report third-quarter auto deliveries and production statistics on Oct. 2. Wall Street expectations vary widely.
Consensus estimates currently call for roughly 461,000 deliveries. Barclays is more optimistic, expecting quarterly deliveries to reach 475,000. Meanwhile, Goldman Sachs recently cut its estimate to 435,000 after its regional sales data began tracking below expectations.
While most investors will be tracking top-line numbers, I'll actually be monitoring a lesser-known figure that could reveal the status of two ongoing catalysts.
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