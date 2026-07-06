Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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06.07.2026 10:40:00
Tesla's Solid Q2 Delivery Report Sent Elon Musk's Stock Down 6%. What Happened?
By all accounts, the stock should be up. Deliveries and production of its electric vehicles (EVs) were both up sequentially and year over year, handily topping analysts' expectations.Yet Tesla (NASDAQ: TSLA) shares tumbled on Thursday after its report showed it delivered 480,126 EVs during the three months ending in June while also manufacturing 451,758 automobiles. Most analysts were only looking for deliveries of a little over 400,000.Data source: Tesla. Chart by author.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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