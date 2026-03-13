Tesmec stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tesmec hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesmec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 65,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 50,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 257,61 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Tesmec einen Umsatz von 239,55 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at