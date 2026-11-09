Tesmec verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tesmec gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde auf 80,4 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 63,6 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at