TESS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TESS hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 9,70 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 12,71 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,31 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at