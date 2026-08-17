TESS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TESS hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 12,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -5,830 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TESS im vergangenen Quartal 13,77 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TESS 9,90 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 30,11 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 2,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 51,22 Milliarden JPY – ein Plus von 39,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem TESS 36,68 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at