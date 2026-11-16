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16.11.2026 06:31:29
TESS präsentierte Quartalsergebnisse
TESS hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
TESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 8,00 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 JPY je Aktie erwirtschaftet.
TESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,88 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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