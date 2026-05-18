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18.05.2026 06:31:29
TESS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
TESS äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,77 JPY gegenüber 0,270 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 10,40 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 18,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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