Tesserent öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tesserent präsentierte in der am 30.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesserent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 58,6 Millionen AUD im Vergleich zu 38,2 Millionen AUD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,007 AUD beziffert. Im Vorjahr hatte Tesserent ein Ergebnis je Aktie von -0,005 AUD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Tesserent in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 67,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 112,98 Millionen AUD im Vergleich zu 67,39 Millionen AUD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,005 AUD sowie einem Umsatz in Höhe von 163,00 Millionen AUD gerechnet.

Redaktion finanzen.at