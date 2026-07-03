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WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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03.07.2026 12:56:00
Test von KI im Auto: Gemini soll Umgebung und Verkehrsschilder erklären
Google experimentiert mit einer Gemini-Funktion für Android Automotive, die per Frontkamera Fragen zur Umgebung beantwortet und so beim Fahren unterstützt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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