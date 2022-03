Testangebot "Sichere Gastfreundschaft" wird mit Ende März eingestellt

Zusammen mit der allgemeinen Umstellung der Corona-Teststrategie wird das Testangebot im Tourismus-Bereich ("Sichere Gastfreundschaft") mit 31. März eingestellt. Das teilte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Donnerstag per Aussendung mit. Ab 1. April stehen Gästen und Tourismus-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann jeweils die fünf PCR- und Antigen-Tests pro Monat zur Verfügung, die allen Menschen in Österreich dann zustehen.

Köstinger zeigte sich in der Aussendung optimistisch. "Mit bewährten Präventions- und Hygienekonzepten sind unsere Betriebe nach zwei Jahren Corona bestens ausgerüstet. Sichere Gastfreundschaft wird auch in Zukunft bestmöglich gewährleistet sein", so die Ministerin.

Im Rahmen des Testprogramms "Sichere Gastfreundschaft" sind insgesamt mehr als 2,5 Mio. PCR-Testungen in 10.096 Betrieben durchgeführt worden, teilte das Ministerium weiters mit. Siebzig Prozent der Probenentnahmen sind demnach in Beherbergungsbetrieben erfolgt.

Wie es zum Gesundheitsministerium auf APA-Anfrage hieß, können sich symptomatische Personen weiter - unabhängig davon, ob sie über einen Wohnsitz in Österreich verfügen oder nicht - jederzeit kostenlos testen. Dies umfasst alle Testungen nach dem Epidemiegesetz, also etwa Verdachtsfälle und Kontaktpersonen. "Asymptomatische Personen, die sich nur temporär zu touristischen Zwecken in Österreich aufhalten, können für alle darüber hinausgehenden Testungen auf das kostenpflichtige Testangebot zurückgreifen", hieß es.

