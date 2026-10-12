Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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12.10.2026 11:00:00
Testflug der Valkyrie: Airbus will erste Kampfbomberdrohne für die Bundeswehr liefern
Die Bundeswehr will sich mit unbemannten Kampfflugzeugen ausrüsten. Drei deutsche Unternehmen treten mit unterschiedlichen Partnern gegeneinander an. Airbus ist nun ein Erfolg gelungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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