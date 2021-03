Testpflicht: Luftverkehrsbranche sieht noch offene Fragen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Luftverkehrsbranche sieht noch offene Fragen zur Umsetzung der geplanten generellen Corona-Testpflicht für Einreisen per Flugzeug nach Deutschland. In Branchenkreisen wurde am Donnerstag auf die kurze Zeit der Vorbereitung verwiesen sowie auf Fragen der Infrastruktur bei bestimmten Reisezielen. Zuvor hatten Vertreter der Branche mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) beraten.

Die geplante generelle Corona-Testpflicht für Einreisen per Flugzeug nach Deutschland soll ab diesem Sonntag um 0.00 Uhr gelten, wie es am Donnerstag aus dem Bundesgesundheitsministerium hieß. Vorbehaltlich der Zustimmung durch das Kabinett solle die neue Einreiseverordnung an diesem Freitag veröffentlicht werden.

Das Verkehrsministerium teilte nach den Beratungen von Scheuer mit der Branche mit, die Vertreter der Wirtschaft hätten ihre Bereitschaft bekräftigt, an den Maßnahmen für sicheres Reisen mitzuwirken. Tests seien der richtige Weg, wirksam gegen die Ausbreitung des Virus anzukämpfen. Aktuell würden noch Detailfragen in der praktischen Umsetzung geklärt. Dabei gehe es nicht allein um den Fall Mallorca, sondern um die Frage der Testmöglichkeiten bei bestimmten Destinationen.

Bei den Beratungen der Luftverkehrsbranche mit Scheuer sollte es eigentlich vor allem über zusätzliche Corona-Tests für Mallorca-Urlauber und die konkrete Ausgestaltung der Tests auf der Insel gehen. Die Rücknahme von Reisebeschränkungen für Mallorca war auf massive Kritik gestoßen./hoe/DP/mis