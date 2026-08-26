Tethys Petroleum öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tethys Petroleum hat am 24.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,4 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 70,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at