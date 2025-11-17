|
Tethys Petroleum präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tethys Petroleum hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tethys Petroleum -0,010 CAD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tethys Petroleum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,8 Millionen CAD im Vergleich zu 7,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
