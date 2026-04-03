Teton Advisors A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Teton Advisors A hat am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Teton Advisors A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,500 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,6 Millionen USD – eine Minderung von 62,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,7 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,370 USD. Im Vorjahr hatten 0,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 75,02 Prozent zurück. Hier wurden 2,58 Millionen USD gegenüber 10,33 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at