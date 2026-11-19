Teton Advisors A veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Teton Advisors A -0,050 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,7 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at