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19.11.2026 06:31:28
Teton Advisors A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Teton Advisors A veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Teton Advisors A -0,050 USD je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,7 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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