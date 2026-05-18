Teton Advisors A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Teton Advisors A gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Teton Advisors A ein EPS von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 76,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at