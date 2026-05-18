Teton Advisors B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Teton Advisors B lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 76,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at