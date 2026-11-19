Teton Advisors B hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at