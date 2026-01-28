Tetra Tech Aktie

Tetra Tech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902888 / ISIN: US88162G1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 23:08:32

Tetra Tech Inc Announces Advance In Q1 Income

(RTTNews) - Tetra Tech Inc (TTEK) announced earnings for its first quarter that Increased from the same period last year

The company's earnings were $0.40 per share. This compares with $0.00 per share last year.

The company's revenue for the period fell 14.8% to $1.21 billion from $1.42 billion last year.

Tetra Tech Inc earnings at glance (GAAP):

-EPS: $0.40. vs. $0.00. last year. -Revenue: $1.21 Bln vs. $1.42 Bln last year.

For fiscal 2026, Tetra Tech is increasing the full-year guidance for net revenue to range from $4.15 billion to $4.30 billion and adjusted EPS to range from $1.46 to $1.56. For the second quarter of fiscal 2026, Tetra Tech expects net revenue to range from $975 million to $1.025 billion and EPS to range from $0.30 to $0.33.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tetra Tech Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Tetra Tech Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tetra Tech Inc. 31,60 -0,63% Tetra Tech Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen