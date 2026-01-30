Tetra Tech stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tetra Tech hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,21 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at