Tetra Tech stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tetra Tech hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Tetra Tech im vergangenen Quartal 1,33 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tetra Tech 1,37 Milliarden USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,930 USD. Im letzten Jahr hatte Tetra Tech einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 5,44 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Tetra Tech 5,20 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at