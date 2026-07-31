Tetra Tech verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tetra Tech hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,37 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,31 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at