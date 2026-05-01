Tetra Tech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tetra Tech präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tetra Tech in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,22 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at