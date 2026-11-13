Tetra Tech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tetra Tech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tetra Tech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,930 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,72 Prozent auf 5,08 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at