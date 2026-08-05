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05.08.2026 06:31:29
Tetra Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Tetra Technologies stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tetra Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 185,7 Millionen USD im Vergleich zu 173,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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