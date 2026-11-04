Tetra Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tetra Technologies hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,05 USD gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 168,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 153,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at