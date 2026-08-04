Tetra Technologies Aktie
WKN: 880267 / ISIN: US88162F1057
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04.08.2026 04:04:57
TETRA Technologies, Inc. Reveals Retreat In Q2 Profit
(RTTNews) - TETRA Technologies, Inc. (TTI) reported a profit for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $10.24 million, or $0.07 per share. This compares with $11.31 million, or $0.08 per share, last year.
Excluding items, TETRA Technologies, Inc. reported adjusted earnings of $11.29 million or $0.08 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.8% to $185.66 million from $173.87 million last year.
TETRA Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $10.24 Mln. vs. $11.31 Mln. last year. -EPS: $0.07 vs. $0.08 last year. -Revenue: $185.66 Mln vs. $173.87 Mln last year.
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