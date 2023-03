Tetra Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tetra Technologies präsentierte in der am 28.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Umsatzseitig wurden 147,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tetra Technologies 113,2 Millionen USD umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,146 USD gegenüber -0,044 USD im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 553,21 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 388,27 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,162 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 541,37 Millionen USD gelegen.

